स्त्री 3: कब रिलीज होगा फिल्म का तीसरा पार्ट? प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने दी जानकारी; फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

‘स्त्री 3’ से पहले निर्देशक अमर कौशिक अपनी अगली फिल्म ‘महावतार’ पर काम करेंगे। यह फिल्म भगवान परशुराम की कहानी पर आधारित होगी, जिसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।दिनेश विजान ने बताया कि अमर कौशिक ‘स्त्री’ और इस हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा हैं। वह जनवरी के अंत में ‘महावतार’ पर काम शुरू करेंगे और इसे जून तक पूरा करने की योजना है। इसके बाद अगले साल के अंत तक ‘स्त्री 3’ की शूटिंग शुरू हो सकती है।‘महावतार’ का निर्माण दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स कर रही है और इसकी कहानी निरेन भट्ट ने लिखी है। वहीं अब ‘स्त्री 3’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है।