25 साल में कितनी बदल गई 'करण अर्जुन' की पूरी स्टारकास्ट, दो जी रहे गुमनामी की जिंदगी

{"_id":"5e1da4a68ebc3e87b96e3462","slug":"then-and-now-karan-arjun-film-completed-25-years-of-release-transformation-of-starcast-in-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"25 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908 '\u0915\u0930\u0923 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928' \u0915\u0940 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u0915\u093e\u0938\u094d\u091f, \u0926\u094b \u091c\u0940 \u0930\u0939\u0947 \u0917\u0941\u092e\u0928\u093e\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 14 Jan 2020 06:08 PM IST

Salman, Amrish Puri, Shahrukh and Kajol - फोटो : file photo

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' (Karan Arjun) की। इस फिल्म को 13 जनवरी को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म में शाहरुख-सलमान की जोड़ी पर्दे पर बेहद पसंद की गई थी तो वहीं अमरीश पुरी की नकारात्मक भूमिका ने लोगों को दिल जीत लिया था। फिल्म रिलीज के 25 साल पूरे होने पर आपको आगे की स्लाइड में दिखाते हैं कि इतने लंबे अरसे में फिल्म की स्टारकास्ट में कितना बदलाव आ गया।