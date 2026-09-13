अनन्या पांडे: एक्ट्रेस ने इस अमेरिकन एक्टर संग दिए पोज, सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी; देखें तस्वीरें

अभिनेत्री अनन्या पांडे की सीरिज 'कॉल मी बे' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। वह सीरीज का प्रतिनिधित्व करने यूएस ओपन में पहुंचीं। जहां उन्होंने एक्टर बेलमोंट कैमेली के साथ पोज देते हुए तस्वीर खिंचावाई। इतना ही नहीं अनन्या ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कीं।

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