गणेश चतुर्थी: अंकिता लोखंडे पहुंचीं बप्पा को घर लाने, खुशी से झूमती दिखीं एक्ट्रेस; देखें वायरल वीडियो

गणेश चतुर्थी के त्यौहार को सेलिब्रिटीज भी धूम-धाम से मनाते है। इस विशेष अवसर पर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी बप्पा को घर लाने पहुंचीं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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बप्पा के स्वागत में झूमती दिखीं एक्ट्रेस

अंकिता लोखंडे भगवान गणेश की मूर्ति घर लाने शॉप पर पहुंची। तभी उन्हें वहां मौजूद पैपराजी ने घेर लिया। इस दौरान एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने बप्पा की मूर्ती की पूजा अर्चना की। इस समय वह काफी खुश और झूमती हुईं दिखाई दीं।