बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: छठे वीकएंड पर 'हनुमान अंश' ने फिर दिखाया चमत्कार, जानें 'मिर्जापुर द मूवी' का हाल

38वें दिन फिल्म ने जबरदस्त 18.24 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई 90.25 करोड़ रुपये रही।

चौथे हफ्ते में इसने रिकॉर्ड 61 करोड़ रुपये कमाए।

तीसरे हफ्ते में इसने 10.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई सिर्फ 40 लाख रुपये रही।

पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

फिल्म का टोटल कलेक्शन 210.37 करोड़ रुपये हो गया है।

फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 38 दिन हो चुके हैं। कमाई के मामले में यह फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। आज फिल्म को वीकएंड का जबरदस्त फायदा मिला है।नीम करौरी बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' को देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। दुनियाभर में इस फिल्म ने 236.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 'हनुमान अंश' की खास बात यह है कि यह फिल्म पहले बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चली। इसके बाद यह फिल्म अचानक चर्चा में आ गई। इस फिल्म का बजट सिर्फ दो करोड़ रुपये बताया जाता है।