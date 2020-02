{"_id":"5e393e728ebc3ee59f2287ec","slug":"then-and-now-30-years-of-aashiqui-film-huge-transformation-in-anu-aggarwal-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0921\u093c\u0915 \u0939\u093e\u0926\u0938\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0940 '\u0906\u0936\u093f\u0915\u0940' \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0915\u093f\u0938\u094d\u092e\u0924, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092c \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 04 Feb 2020 03:44 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 'आशिकी' (Aashiqui) फिल्म की अभिनेत्री अनु अग्रवाल (Anu Aggarwal) की। अनु जल्द ही कपिल शर्मा के शो में आने वाली हैं। जिसमें उनके साथ 'आशिकी' के हीरो राहुल रॉय भी नजर आएंगे। सामने आई तस्वीरों में अनु को एक झलक देखकर पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा।