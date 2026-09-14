बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' ने हिलाया 'मिर्जापुर' का सिंहासन; 'हैवान' की हालत खराब; कितना रहा रविवार का कलेक्शन?

कितना रहा 'हनुमान अंश' का कारोबार?

फिल्म 'हनुमान अंश' 07 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्मों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि यह शुरुआत में अच्छा कलेक्शन करती हैं और जैसे-जैसे रिलीज को वक्त गुजरता जाता है, कमाई में ढलान आने लगता है। मगर, 'हनुमान अंश' ने नया उदाहरण पेश किया है। दिन बढ़ने के साथ-साथ इसकी कमाई भी लगातार बढ़ रही है। छठे वीक में भी यह फिल्म तूफानी स्पीड में है।