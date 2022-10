सामने आई नई तस्वीरों में प्रभास रफ लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अभिनेता पैंट के साथ खाकी रंग की शर्ट पहने बस के सामने पोज करते हुए मुस्कुराते दिख रहे हैं। साथ ही फंकी सनग्लासेस उनके इस लुक को और भी डेशिंग बना रहे हैं। अभिनेता की नई तस्वीर को साझा करते हुए फिल्म के मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- वह व्यक्ति जिसने दुनिया भर में पहचान बनाने के लिए भाषा, संस्कृति और सिनेमा की सीमा को पार करने का सपना देखा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई लोग फॉलो करते हैं। आपके लंबे जीवन में सफलता की कामना करते हैं। जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।



The person who dreamt incomprehensibly big n transcended boundaries of language, culture n cinema to achieve a global appeal. To the man with an unparalleled following, wishing u long life n success.

To our Paramount 🌟 #Prabhas a very Happy B’day.#HappyBirthdayPrabhas #Salaar pic.twitter.com/O4s1XANjCi