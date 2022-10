{"_id":"634826fbec2f8458fc522e61","slug":"thank-god-diwali-trailer-ajay-devgn-said-people-must-see-the-film-before-protest-indra-kumar-sidharth-malhotra","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Ajay Devgn: भगवान का शुक्रिया करने के लिए बनी ‘थैंक गॉड वॉल’, अजय बोले, ‘विरोध से पहले फिल्म देख लेनी चाहिए’","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}} अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: Published by: मेघा चौधरी Updated Thu, 13 Oct 2022 08:26 PM IST 1 of 5 अजय देवगन - फोटो : अमर उजाला, मुंबई विज्ञापन फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कथित आरोप को लेकर हिंदी फिल्मों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रही है। इस कड़ी में अजय देवगन की फिल्म 'थैंक गॉड' का भी नाम जुड़ चुका है और फिल्म के सितारों व इसे बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस सबके बीच यहां मुंबई में फिल्म 'थैंक गॉड' बनाने वालों ने इसका दिवाली ट्रेलर लॉन्च किया। फिल्म के सितारों ने यहां खास तौर से ईश्वर को धन्यवाद करने के बनाई गई दीवार पर अपने मन की बातें लिखीं। फिल्म बनाने वालों ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। 2 of 5 थैंक गॉड का दिवाली ट्रेलर लॉन्च - फोटो : अमर उजाला, मुंबई कार्यक्रम में जितेंद्र की फिल्मों 'तकदीरवाला' और 'लोक परलोक' का भी जिक्र आया। फिल्म 'तकदीरवाला' में कादर खान ने चंद्रगुप्त का किरदार निभाया था। अजय देवगन कहते हैं, 'उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अगर आज हम किसी फिल्म में वैसा दिखाए तो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं।' फिल्म 'थैंक गॉड' के दिवाली ट्रेलर लॉन्च पर अजय देवगन के अलावा फिल्म के दूसरे हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा और फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार भी मौजूद रहे। विज्ञापन 3 of 5 थैंक गॉड का दिवाली ट्रेलर लॉन्च - फोटो : अमर उजाला, मुंबई सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं, ‘हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हुए मेरे इसी हफ्ते 10 साल पूरे हो रहे हैं और मैं तो ईश्वर को इस बात के लिए ‘थैंक गॉड’ हमेशा कहता आया हूं कि मुझे वह सब मिला जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लाखों लोग मुंबई में किस्मत आजमाने आते हैं। सब मेहनत करते हैं। सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन किसी किसी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। और, बस इसी के लिए मैं हर रोज ईश्वर को धन्यवाद देता रहता हूं।’ 4 of 5 थैंक गॉड का दिवाली ट्रेलर लॉन्च - फोटो : अमर उजाला, मुंबई फिल्म 'थैंक गॉड' अपने ट्रेलर रिलीज के समय से ही दर्शकों के एक वर्ग के निशाने पर है। फिल्म में चित्रगुप्त को कोट पैंट पहने दिखाने और चुटकुले सुनाने को लेकर विवाद चल रहा है। श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट नाम की संस्था ने अदालत में इसे लेकर याचिका भी दाखिल की है। फिल्म के दिवाली ट्रेलर लॉन्च पर अजय देवगन ने कहा, 'किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले लोगों को फिल्म देख लेनी चाहिए। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे।' विज्ञापन विज्ञापन 5 of 5 थैंक गॉड वॉल पर साइन करते अजय देगवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा - फोटो : अमर उजाला, मुंबई फिल्म 'थैंक गॉड' में अजय देवगन ने चंद्रगुप्त का किरदार निभाया है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान चित्रगुप्त इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। फिल्म के ट्रेलर में अजय देवगन कोट पैंट में हंसी-मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय देवगन के इस अवतार को देखकर दर्शकों का एक वर्ग नाराज है। अजय देवगन कहते है, 'हमारा मकसद किसी भी तरह किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है और यही इस फिल्म में दिखाया गया है।' विज्ञापन Load More











