बॉक्स ऑफिस: रविवार को 'रणबाली' ने कितना दिखाया दम? 'प्रहार' पर भारी 'नई नवेली', 'दृश्यम 3' का इतना रहा कलेक्शन

'रणबाली' की कमाई कितनी रही?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'रणबाली' की ओपनिंग कमजोर रही थी। शुक्रवार को पहले दिन इस फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, कल शनिवार को कमाई में और गिरावट आई और कलेक्शन 7.30 करोड़ रुपये रहा। आज रविवार की छुट्टी का भी इसे फायदा नहीं मिला है। फिल्म ने आज तीसरे दिन 6.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'रणबाली' का टोटल कलेक्शन 23.45 करोड़ रुपये हो गया है।