जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: रजनीकांत की फिल्म का भौकाल जारी, रविवार की छुट्टी में काटी चांदी, जानिए कितने करोड़ कमाए?

'जेलर 2' की स्टारकास्ट

फिल्म 'जेलर' की बात करें तो 2023 में आई इस फिल्म ने चौथे दिन 48.88 करोड़ रुपये कमाए थे। उम्मीद है कि रात दस बजे तक कमाई के अंतिम आंकड़े सामने आने तक 'जेलर 2' इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म 'जेलर 2' में मोहनलाल, मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, एसजे सूर्या और सूरज वेंजरामूदु, योगी बाबू, जतिन सरना, सुनील सुखाड़ा और विद्या बालन भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन का कैमियो रोल है।