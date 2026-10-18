मुंबई: टाइगर की कार पर फायरिंग का वीडियो सामने आया; भीड़ कार घेरकर खड़ी थी, अचानक दनादन चलीं गोलियां; देखें

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार के आसपास भीड़ दिखाई दे रही है और अचानक गोलियां चलने लगती हैं। घटना मुंबई के जुहू इलाके की बताई गई है। राहत की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त से फोन पर बात की और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

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#WATCH | Mumbai | Forensic team at the spot where shots were fired at actor Tiger Shroff. He is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police https://t.co/1agNfXw7Vm — ANI (@ANI) October 18, 2026

टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी का वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कार के आसपास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान अचानक गोलियां चलने लगीं। हालांकि, सामने आई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों में से किसी की गोलीबारी में भूमिका थी या नहीं। गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान भी अभी सामने नहीं आई है। बताया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता पर गोली चलाई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इस घटना में टाइगर श्रॉफ को कोई चोट नहीं आई है। गोलीबारी किस वजह से हुई और इसके पीछे कौन था, इसकी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को फोन किया और अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि मामले की जांच तत्काल और तेजी से की जाए। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। उनके निर्देशों के बाद मामले की जांच और आरोपियों की तलाश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान, घटना के पीछे की वजह और आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में जांच के दौरान पुलिस के सामने घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाना अहम होगा।डीसीपी मोहित गर्ग ने कहा, यह घटना उस समय हुई, जब टाइगर श्रॉफ अपनी कार से लौट रहे थे। उन्हें कोई गोली नहीं लगी है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुंबई पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। फिलहाल करीब 15 टीमें इस मामले पर काम कर रही हैं। जैसे-जैसे और जानकारी सामने आएगी, उसे साझा किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इस समय कितनी राउंड गोलियां चलाई गईं, इस बारे में विशेष जानकारी देना उचित नहीं होगा।मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी मामले की जांच के लिए पुलिस ने 15 टीमें गठित की हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। हालांकि, गोलीबारी में दो लोग घायल हुए हैं। इनमें अभिनेता के ड्राइवर फिरदौस भी शामिल हैं, जिनके बाएं हाथ में गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं।मुंबई पुलिस के मुताबिक, जुहू में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। घटना के संबंध में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि गोलीबारी में कितने लोग शामिल थे, कितनी गोलियां चलाई गईं या हमले के पीछे क्या कारण था। इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आ सकते हैं। फिलहाल घटना में अभिनेता के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है, लेकिन गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके मकसद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।गोलीबारी की घटना को लेकर टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जब अमर उजाला ने उनसे संपर्क कर घटना के बारे में पूछा, तो वह यह सुनकर चौंक गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी प्रतिक्रिया से इतना स्पष्ट है कि संपर्क किए जाने के समय उन्हें गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि गोलीबारी किसने की, अभिनेता की कार को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह थी और इस घटना में कौन-कौन शामिल था।