सोशल मीडिया: मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने जताई अभिनेत्री बनने की इच्छा, यूजर्स ने पूछ डाले ऐसे सवाल

वहीं, हरनाज के इस बयान पर एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि ब्यूटी पेजेंट विजेता सिर्फ अभिनेत्री बनने का ही सपना क्यों देखती हैं। अभिनेत्री की जगह वह सोशल एक्टिविस्ट जैसा कुछ बनने के बारे में विचार क्यों नहीं करती हैं।

I do not understand why all these Pageant winners only dream to become actress instead they can become something else like social activist, they can do other things instead of becoming actors but this is want to to dance on the tunes of Johar and Khans.