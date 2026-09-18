{"_id":"6aad2f60fbcb4a1f0303fb5f","slug":"box-office-report-card-2026-border-2-dhurandhar-2-to-hanuman-ansh-how-bollywood-changed-this-year-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: बड़े स्टार, फ्रेंचाइजी या फिर कहानी... 2026 में आखिर कैसे बदला बॉलीवुड का गणित?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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जहां एक तरफ बड़े सितारों और स्थापित फ्रेंचाइजी ने अपनी पकड़ बनाए रखी, वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्मों ने भी चौंकाया जिनके पास न तो कोई सुपरस्टार था और न ही करोड़ों रुपये का बजट। कहानी, कंटेंट और दर्शकों की जुबान से निकली तारीफ ने कई फिल्मों को उम्मीद से कहीं आगे पहुंचाया। तो क्या ऐसे में बॉलीवुड में स्टार पावर का दौर खत्म हो रहा है? या फिर बड़े नाम और मजबूत कहानी का मेल ही अब सफलता का नया फॉर्मूला बन गया है? आइए जानते हैं इसके बारे में। विज्ञापन बॉलीवुड के लिए 2026 का साल सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का साल नहीं रहा, बल्कि इसने दर्शकों की बदलती पसंद को भी दिखाया। कभी बॉलीवुड में किसी फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना उसका हीरो होता था। बड़े स्टार का नाम, बड़े बजट का तामझाम और किसी हिट फ्रेंचाइजी का टैग... इन तीनों के दम पर फिल्म की कमाई का अनुमान पहले ही लगा लिया जाता था। लेकिन 2026 ने इस पुराने गणित को काफी हद तक बदल दिया। इस साल बॉक्स ऑफिस ने दिखाया कि दर्शक अब सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि पूरी फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं।

थिएटर में दिखी फ्रेंचाइजी की ताकत

इस साल जनवरी में कई फिल्में आईं। इन्हीं में पुरानी फ्रेंचाइजी 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी फिल्में भी देखने को मिली। एक तरफ 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन 29 साल बाद आई 'बॉर्डर 2' छा गई। 'बॉर्डर 2' इस साल की दूसरी बड़ी थिएट्रिकल सक्सेस रही।



सैकनिल्क के अनुसार, 175 करोड़ के बजट में बनी 'बॉर्डर 2' ने भारत में 329.43 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 450.19 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में यह देखने को मिला कि भले ही फिल्म की कास्ट में बदलाव हुआ हो, लेकिन पुरानी सफल फिल्म अभी भी थिएटर जाने की मजबूत वजह बन सकती है। हालांकि, फिल्म को दर्शकों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना पड़ता है।

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'धुरंधर 2' ने दिया बड़ा योगदान

फ्रेंचाइजी फिल्मों की बात हो और 'धुरंधर 2' का नाम न आए ऐसा कैसे हो सकता है। इस साल बॉक्स ऑफिस में सबसे बड़ा योगदान देने वाली रणवीर सिंह की ही मूवी है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सैकनिल्क के अनुसार, वर्ल्डवाइड 1813.39 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। वहीं, भारत में मूवी ने 1149.30 करोड़ की नेट कमाई की।



इतनी बड़ी कमाई ने सिर्फ फिल्म को साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में जगह नहीं दिलाई, बल्कि पूरे साल के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर भी इसका असर पड़ा। इनके अलावा 'वेलकम टू द जंगल', 'आवारापन 2', 'कॉकटेल 2' और 'धमाल 4' जैसी फ्रेंचाइजी फिल्मों का भी इस साल जलवा देखने को मिला।

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कहानी ने फिर से जीता दर्शकों का भरोसा

2026 का सबसे दिलचस्प बॉक्स ऑफिस ट्रेंड कंटेंट बेस्ड फिल्मों का उभरना रहा है। ऐसी फिल्में जिनके पास बड़े बजट, महंगे स्टार्स या भारी-भरकम प्रमोशन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई। 'हनुमान अंश' की सफलता इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है।

आध्यात्मिक और धार्मिक विषय पर बनी इस फिल्म ने बिना किसी स्टार पावर के बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन किया।

फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बताया गया।

शुरुआत में सीमित प्रचार के बावजूद दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया और धीरे-धीरे इसकी चर्चा बढ़ती गई। यह ट्रेंड बॉलीवुड के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। अब किसी फिल्म की मार्केटिंग टीम करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन अगर दर्शकों को कहानी पसंद नहीं आती तो उसका असर सीमित रह सकता है। दूसरी तरफ, एक अच्छी कहानी कम बजट में भी लोगों तक पहुंच सकती है। 2026 का सबसे दिलचस्प बॉक्स ऑफिस ट्रेंड कंटेंट बेस्ड फिल्मों का उभरना रहा है। ऐसी फिल्में जिनके पास बड़े बजट, महंगे स्टार्स या भारी-भरकम प्रमोशन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई।यह ट्रेंड बॉलीवुड के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। अब किसी फिल्म की मार्केटिंग टीम करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन अगर दर्शकों को कहानी पसंद नहीं आती तो उसका असर सीमित रह सकता है। दूसरी तरफ, एक अच्छी कहानी कम बजट में भी लोगों तक पहुंच सकती है।

बड़े स्टार्स की चमक बरकरार, लेकिन अब अकेले काफी नहीं

बॉलीवुड में स्टार सिस्टम हमेशा से मजबूत रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह जैसे नाम फिल्म की शुरुआती चर्चा और ओपनिंग को प्रभावित करते हैं। 2026 में भी बड़े सितारों की फिल्मों को लेकर दर्शकों में उत्सुकता देखने को मिली। लेकिन इस साल का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि स्टार की मौजूदगी ने फिल्म को ओपनिंग तो दिलाई, मगर लंबी रेस में वही फिल्में टिक सकीं, जिनके पास दर्शकों को बांधे रखने वाली कहानी थी।



यानी अब स्टार नाम दर्शकों को थिएटर तक ला सकता है, लेकिन फिल्म की कहानी ही उन्हें दोबारा लौटने की वजह देती है। यह बदलाव खास तौर पर उन फिल्मों में देखने को मिला जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कमजोर कंटेंट के कारण उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण यश स्टारर 'टॉक्सिक' का लिया जा सकता है। इस मूवी ने पहले दिन ही एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी, लेकिन बाद में यह फ्लॉप साबित हुई।