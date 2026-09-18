हनुमान अंश: प्रयागराज के इस घर में क्यों उमड़ रहे हैं भक्त? नीम करौली बाबा से है खास नाता; जानें पूरा मामला

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प्रयागराज की 18/4 चर्च लेन में स्थित यह घर बाहर से बिल्कुल आम घर जैसा दिखाई देता है। लेकिन घर के अंदर एक कमरा ऐसा है, जिसे नीम करौली बाबा से जुड़ा बताया जाता है। मान्यता है कि बाबा जब प्रयागराज आते थे, तो इसी कमरे में ठहरते और प्रार्थना करते थे।यह घर कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी का हुआ करता था। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक, नीम करौली बाबा साल में एक-दो बार उनसे मिलने यहां आते थे।अब इस घर की देखरेख सत्या पांडे और उनके पति इंद्रेश प्रसाद करते हैं। भक्त यहां शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहां किसी तरह का चढ़ावा स्वीकार नहीं किया जाता। दर्शन के बाद भक्तों को लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं।बाबा से जुड़ा बताया जाने वाला कमरा इस घर का मुख्य आकर्षण है। यहां उनका तख्त और तकिया सुरक्षित रखा गया है। रोजाना वहां फूल चढ़ाए जाते हैं और हर मंगलवार को चादर बदली जाती है।