Singer KK Death: अब सामने आएगी गायक केके की मौत की असली वजह, वकील ने याचिका दायर कर की सीबीआई जांच की मांग

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वकील रविशंकर चटर्जी को गायक केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि कोलकाता में आयोजित कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्म करने के बाद केके की मौत हो गई थी।

Calcutta High Court allows lawyer Ravishankar Chatterjee to file a PIL demanding CBI enquiry into the death of singer KK



The singer had passed away on May 31 after a live performance in Kolkata, West Bengal