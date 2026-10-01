अर्जुन रामपाल: मोहनलाल की इस फिल्म का हिस्सा बने एक्टर, मेजर इकबाल और मेजर महादेवन को देख फैंस हुए एक्साइटेड

अर्जुन और मोहनलाल की तस्वीरें सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। दोनों कलाकारों को एक साथ देखकर कई फैंस ने इसे ऐसा क्रॉसओवर बताया, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी।एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘मेजर इकबाल विद मेजर महादेवन।’ वहीं एक दूसरे यूजर ने दोनों को एक फ्रेम में देखकर अपनी खुशी जाहिर की। कई फैंस ने इसे दोनों कलाकारों का शानदार कोलैबोरेशन बताया।दरअसल, अर्जुन ने हाल ही में ‘धुरंधर’ फिल्मों में मेजर इकबाल का किरदार निभाया है। वहीं मोहनलाल का मेजर महादेवन किरदार काफी मशहूर है। यही वजह है कि दोनों को एक साथ देखकर फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।