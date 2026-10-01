दृश्यम 3: क्या 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ेगी फिल्म? एडवांस बुकिंग में की बंपर कमाई, करोड़ों की ओपनिंग पर नजर

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अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ सिनेमाघरों में दस्तक देने से बस एक दिन दूर है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। शुरुआती ट्रेड अनुमान के मुताबिक, फिल्म भारत में पहले दिन करीब 50 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर सकती है।‘दृश्यम 3’ की एडवांस बुकिंग को देखते हुए माना जा रहा है कि यह 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है। फिलहाल इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड ‘धुरंधर 2’ के नाम है। वहीं ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 28.11 करोड़ रुपये और ‘बॉर्डर 2’ ने 32.10 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी।