फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   director wanted to hug Swara bhaskar he knocked her door actress share worst experience in Rise and fall 2

स्वरा भास्कर: अकेले में रिहर्सल करना चाहता था निर्देशक, अभिनेत्री ने पूछा ये सवाल; साझा किया अजीब किस्सा

Thu, 01 Oct 2026 05:57 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 01 Oct 2026 05:57 PM IST
सार

Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने शो 'राइज एंड फॉल 2' में अपने करियर में हुए एक अजीब अनुभव के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि यह उन्हें क्यों बहुत अजीब लगा?
 

विज्ञापन
director wanted to hug Swara bhaskar he knocked her door actress share worst experience in Rise and fall 2
स्वरा भास्कर - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्वरा भास्कर ने अपने साथ होने वाले एक परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बात की है। यह मामला उनके करियर की शुरुआत में 'तनु वेड्स मनु' की सफलता के कुछ समय बाद का है। अभिनेत्री ने शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में बताया कि कैसे एक निर्देशक ने उन्हें अकेले में एक रोमांटिक सीन की रिहर्सल करने के लिए कहा था। उन्होंने एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया, जब फिल्ममेकर देर रात उनके कमरे में आकर गले मिलने के लिए कहने लगा।
विज्ञापन

क्या करता था निर्देशक?
  • अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी और नेता तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत के दौरान स्वरा ने बताया कि 'तनु वेड्स मनु' के बाद वह अपनी बड़ी लीड फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तभी निर्देशक उन्हें निजी संदेश भेजने लगे। 
  • उनके अनुसार, वह उनसे कहते थे कि एक निर्देशक को अपने कलाकार से प्यार करना चाहिए। वह अभिनेत्री को कविताएं भी भेजते थे।
  • हालात तब और ज्यादा असहज हो गए जब उन्हें फिल्म के एक रोमांटिक सीन की रिहर्सल करनी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

director wanted to hug Swara bhaskar he knocked her door actress share worst experience in Rise and fall 2
स्वरा भास्कर - फोटो : एक्स
स्वरा ने निर्देशक से पूछा सवाल
स्वरा ने उस मामले को याद करते हुए कहा, 'मैंने पूछा, 'रिहर्सल के लिए कौन-कौन होगा?' उन्होंने कहा, 'तुम और मैं, हम चर्चा करेंगे।' मैंने कहा, 'नहीं। क्या आपने अभिनेता को बुलाया है, क्या आपने कैमरामैन को बुलाया है? अगर यह रिहर्सल है, तो सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। हम अकेले क्यों करें?''

ऋतिक-सबा के पांच साल: अभिनेता ने साझा की रोमांटिक तस्वीरें; पूर्व पत्नी के कमेंट ने खींचा फैंस का ध्यान

विज्ञापन

रिहर्सल के बोले निर्देशक
इसके बाद उन्होंने बताया कि जब वह उस गेस्ट हाउस में पहुंचीं जहां वह रुकी हुई थीं, तो उन्होंने निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर को साथ में शराब पीते हुए पाया। उन्होंने कहा, 'मैं अंदर गई तो देखा निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर आधी बोतल खत्म कर चुके थे और दोनों बैठकर शराब पी रहे थे।'

स्वरा ने बताया कि उस समय वह बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में थीं और उन्होंने सवाल उठाया कि उनसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल या रीडिंग करने की उम्मीद क्यों की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा, 'एक लड़की जो बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में है, उसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल क्यों करनी चाहिए? या रीडिंग क्यों करनी चाहिए?"

director wanted to hug Swara bhaskar he knocked her door actress share worst experience in Rise and fall 2
स्वरा भास्कर - फोटो : एक्स
निर्देशक ने क्या मांग की?
अभिनेत्री ने कहा कि घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उनके अनुसार, निर्देशक उसी रात बाद में उनके कमरे में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं वह दरवाजा तोड़ न दे। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला, तो स्वरा ने बताया कि फिल्ममेकर साफ तौर पर नशे में था और उसने उनसे पूछा, 'क्या मुझे गले मिल सकती हो? तो मैंने कहा, 'नहीं। आप मुझे गले नहीं लगा सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सर, प्लीज चले जाइए। मुझे डर लग रहा है।''

कंटेस्टेंट ने क्या सलाह दी?
स्वरा की बात सुनकर दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों ही कह रहे थे कि उस निर्देशक को थप्पड़ मारना चाहिए। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि वह निर्देशक था। 

यहां देखें वीडियो

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed