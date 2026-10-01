स्वरा भास्कर: अकेले में रिहर्सल करना चाहता था निर्देशक, अभिनेत्री ने पूछा ये सवाल; साझा किया अजीब किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 01 Oct 2026 05:57 PM IST
सार
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने शो 'राइज एंड फॉल 2' में अपने करियर में हुए एक अजीब अनुभव के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि यह उन्हें क्यों बहुत अजीब लगा?
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विस्तार
स्वरा भास्कर ने अपने साथ होने वाले एक परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बात की है। यह मामला उनके करियर की शुरुआत में 'तनु वेड्स मनु' की सफलता के कुछ समय बाद का है। अभिनेत्री ने शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में बताया कि कैसे एक निर्देशक ने उन्हें अकेले में एक रोमांटिक सीन की रिहर्सल करने के लिए कहा था। उन्होंने एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया, जब फिल्ममेकर देर रात उनके कमरे में आकर गले मिलने के लिए कहने लगा।
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क्या करता था निर्देशक?
- अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी और नेता तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत के दौरान स्वरा ने बताया कि 'तनु वेड्स मनु' के बाद वह अपनी बड़ी लीड फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तभी निर्देशक उन्हें निजी संदेश भेजने लगे।
- उनके अनुसार, वह उनसे कहते थे कि एक निर्देशक को अपने कलाकार से प्यार करना चाहिए। वह अभिनेत्री को कविताएं भी भेजते थे।
- हालात तब और ज्यादा असहज हो गए जब उन्हें फिल्म के एक रोमांटिक सीन की रिहर्सल करनी थी।
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स्वरा ने निर्देशक से पूछा सवाल
स्वरा ने उस मामले को याद करते हुए कहा, 'मैंने पूछा, 'रिहर्सल के लिए कौन-कौन होगा?' उन्होंने कहा, 'तुम और मैं, हम चर्चा करेंगे।' मैंने कहा, 'नहीं। क्या आपने अभिनेता को बुलाया है, क्या आपने कैमरामैन को बुलाया है? अगर यह रिहर्सल है, तो सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। हम अकेले क्यों करें?''
स्वरा ने उस मामले को याद करते हुए कहा, 'मैंने पूछा, 'रिहर्सल के लिए कौन-कौन होगा?' उन्होंने कहा, 'तुम और मैं, हम चर्चा करेंगे।' मैंने कहा, 'नहीं। क्या आपने अभिनेता को बुलाया है, क्या आपने कैमरामैन को बुलाया है? अगर यह रिहर्सल है, तो सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। हम अकेले क्यों करें?''
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रिहर्सल के बोले निर्देशक
इसके बाद उन्होंने बताया कि जब वह उस गेस्ट हाउस में पहुंचीं जहां वह रुकी हुई थीं, तो उन्होंने निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर को साथ में शराब पीते हुए पाया। उन्होंने कहा, 'मैं अंदर गई तो देखा निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर आधी बोतल खत्म कर चुके थे और दोनों बैठकर शराब पी रहे थे।'
स्वरा ने बताया कि उस समय वह बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में थीं और उन्होंने सवाल उठाया कि उनसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल या रीडिंग करने की उम्मीद क्यों की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा, 'एक लड़की जो बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में है, उसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल क्यों करनी चाहिए? या रीडिंग क्यों करनी चाहिए?"
इसके बाद उन्होंने बताया कि जब वह उस गेस्ट हाउस में पहुंचीं जहां वह रुकी हुई थीं, तो उन्होंने निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर को साथ में शराब पीते हुए पाया। उन्होंने कहा, 'मैं अंदर गई तो देखा निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर आधी बोतल खत्म कर चुके थे और दोनों बैठकर शराब पी रहे थे।'
स्वरा ने बताया कि उस समय वह बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में थीं और उन्होंने सवाल उठाया कि उनसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल या रीडिंग करने की उम्मीद क्यों की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा, 'एक लड़की जो बीस साल की उम्र के शुरुआती दौर में है, उसे दो शराब पिए हुए आदमियों के बीच रिहर्सल क्यों करनी चाहिए? या रीडिंग क्यों करनी चाहिए?"
निर्देशक ने क्या मांग की?
अभिनेत्री ने कहा कि घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उनके अनुसार, निर्देशक उसी रात बाद में उनके कमरे में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं वह दरवाजा तोड़ न दे। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला, तो स्वरा ने बताया कि फिल्ममेकर साफ तौर पर नशे में था और उसने उनसे पूछा, 'क्या मुझे गले मिल सकती हो? तो मैंने कहा, 'नहीं। आप मुझे गले नहीं लगा सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सर, प्लीज चले जाइए। मुझे डर लग रहा है।''
कंटेस्टेंट ने क्या सलाह दी?
स्वरा की बात सुनकर दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों ही कह रहे थे कि उस निर्देशक को थप्पड़ मारना चाहिए। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि वह निर्देशक था।
यहां देखें वीडियो
अभिनेत्री ने कहा कि घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उनके अनुसार, निर्देशक उसी रात बाद में उनके कमरे में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं वह दरवाजा तोड़ न दे। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला, तो स्वरा ने बताया कि फिल्ममेकर साफ तौर पर नशे में था और उसने उनसे पूछा, 'क्या मुझे गले मिल सकती हो? तो मैंने कहा, 'नहीं। आप मुझे गले नहीं लगा सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सर, प्लीज चले जाइए। मुझे डर लग रहा है।''
कंटेस्टेंट ने क्या सलाह दी?
स्वरा की बात सुनकर दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों ही कह रहे थे कि उस निर्देशक को थप्पड़ मारना चाहिए। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि वह निर्देशक था।
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Swara shared a disturbing experience from after Tanu Weds Manu, saying a director allegedly made her uncomfortable by insisting on rehearsing alone with her. Her story was genuinely unsettling to hear. #RiseAndFall pic.twitter.com/t6DFIUsoPo— 𝗙𝗥𝗢𝗭𝗘𝗡 🥶 (@Frozen_pratik) October 1, 2026