स्वरा भास्कर: अकेले में रिहर्सल करना चाहता था निर्देशक, अभिनेत्री ने पूछा ये सवाल; साझा किया अजीब किस्सा

Swara shared a disturbing experience from after Tanu Weds Manu, saying a director allegedly made her uncomfortable by insisting on rehearsing alone with her. Her story was genuinely unsettling to hear. #RiseAndFall pic.twitter.com/t6DFIUsoPo — 𝗙𝗥𝗢𝗭𝗘𝗡 🥶 (@Frozen_pratik) October 1, 2026

अभिनेत्री ने कहा कि घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उनके अनुसार, निर्देशक उसी रात बाद में उनके कमरे में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं वह दरवाजा तोड़ न दे। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला, तो स्वरा ने बताया कि फिल्ममेकर साफ तौर पर नशे में था और उसने उनसे पूछा, 'क्या मुझे गले मिल सकती हो? तो मैंने कहा, 'नहीं। आप मुझे गले नहीं लगा सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सर, प्लीज चले जाइए। मुझे डर लग रहा है।''स्वरा की बात सुनकर दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों ही कह रहे थे कि उस निर्देशक को थप्पड़ मारना चाहिए। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि वह निर्देशक था।