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VIDEO: शंकर महादेवन के दिल को छू गया इस शख्स का गाना, रानू मंडल की तरह चमक सकती है किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 11 Oct 2019 11:10 AM IST
shankar mahadevan
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shankar mahadevan - फोटो : social media
पिछले दिनों रानू मंडल की आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला । हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया और अब रानू भी एक स्टार बन चुकी हैं । रानू की तरह ही एक और आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है । जो म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन को भा गई है । 
 
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ranu mondal रानू मंडल
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shankar mahadevan
shankar mahadevan - फोटो : social media
Shankar Mahadevan
Shankar Mahadevan - फोटो : social media
शंकर महादेवन
शंकर महादेवन
Ranu Mondal
Ranu Mondal - फोटो : Social Media
Ranu Mondal
Ranu Mondal - फोटो : Viral Bhayani, Instagram
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