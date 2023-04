शाहरुख के फैन्स हर बार सेट से उनकी लीक हुई फोटोज देखने के बाद काफी खुश नजर आते हैं। हाल ही में किंग खान की एक फोटे भी सामने आई है उसमें बादशाह ब्लैक विंटर जैकेट और मैचिंग की कार्गो पैंट में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक सनग्लासेज और कूल हेयरस्टाइल से अपने लुक को पूरा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं अभिनेता को कश्मीर के एक होटल में कर्मचारियों के साथ भी स्पॉट किया गया है।

Latest Update -: #ShahRukhKhan, #TapseePannu & #VickyKaushal wraps up shoot of #Dunki in Sonmarg, Kashmir earlier today ♥️🔥 @iamsrk pic.twitter.com/jBb0UFLEyS