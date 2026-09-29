दिव्या खोसला: 'अफेयर दिखाने के लिए धार्मिक...', गोविंदा पर क्यों भड़कीं अभिनेत्री, सुनीता के लिए कह दी ये बात

1 of 8 दिव्या खोसला - फोटो : अमर उजाला







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सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेता लालबागचा राजा के दर्शन करने भी अपनी को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ गए थे। अब इन सब चीजों को देखते हुए दिव्या खोसला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में वह गोविंदा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए और सुनीता को सपोर्ट करते हुए दिखीं। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच की आई दरार अब जगजाहिर है। गणेश उत्सव के समय भी कपल अलग-अलग बप्पा की पूजा करते हुए नजर आया था।

2 of 8 दिव्या खोसला कुमार - फोटो : इंस्टाग्राम @divyakhossla

दिव्या ने पोस्ट में क्या लिखा?

दिव्या खोसला ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा, 'इस पूरे तमाशे को बार-बार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर मैं इसे अपने तक नहीं रख पाई। इसलिए आज अपने विचार लिख रही हूं। हमारा समाज कभी ऐसा था, जहां बहुविवाह आम बात थी और महिलाओं की स्थिति पुरुषों की गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं थी।'



दिव्या ने आगे लिखा, 'समय के साथ हमारी परदादियों और उनकी पिछली पीढ़ियों की महिलाओं ने बहुत मेहनत की। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और उन्हें अपने से बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की। उनका सपना था कि आने वाली पीढ़ी की महिलाएं पुरुषों की गुलाम बनकर न रहें। उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी उपलब्धियां हासिल की और अपने पैरों पर खड़ी हुईं।'

3 of 8 दिव्या खोसला - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

किस चीज ने दिव्या को सोचने पर किया मजबूर?

पोस्ट में आगे लिखा था, 'यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे समाज को बहुत बदला। इस बदलाव में हर वर्ग की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, उसने मुझे इन सारी कोशिशों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है।



गोविंदा जी एक बहुत वरिष्ठ और सम्मानित अभिनेता रहे हैं। 90 के दशक में बड़े होते हुए हम सभी मिलेनियल बच्चों के लिए उनकी फिल्में शुद्ध मनोरंजन थीं। बल्कि गोविंदा जी, आप मेरी मां के पसंदीदा अभिनेता थे और न जाने कितने लोगों के पसंदीदा रहे हैं।'

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4 of 8 सुनीता, गोविंदा, रानी - फोटो : सोशल मीडिया

दिव्या ने किया सुनीता का समर्थन

दिव्या ने आगे लिखा, 'सुनीता जी ने एक महिला के रूप में आपको अपना सब कुछ दिया। वह आपके साथ वफादार रहीं। उन्होंने आपके बच्चों की परवरिश की। उन्होंने अपना कोई करियर नहीं बनाया। एक महिला इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? वह आपके जीवन और आपकी सफलता के पीछे खड़ी रहने वाली महिला थीं। आप बाहर सफल थे, लेकिन उस सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ आपको नहीं दिया जा सकता। मेरा मानना है कि आपको कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारी घर पर रहकर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी।'

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5 of 8 गोविंदा-सुनीता आहूजा - फोटो : इंस्टाग्राम