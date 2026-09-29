बॉक्स ऑफिस: सोमवार को 'पैराडाइज' से आगे निकली 'द वन', 'हनुमान अंश' 400 करोड़ पार, जानें बाकि फिल्मों का हाल

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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इसके अलावा 'मिर्जापुर द मूवी' और हॉलीवुड फिल्म 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' की कमाई में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आइए जानते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर किसका दबदबा कायम है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्मों के बीच कमाई को लेकर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' ने सोमवार को नानी स्टारर 'पैराडाइज' को पीछे छोड़ते हुए अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं 'हनुमान अंश' की कमाई 400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

2 of 6 द वन ट्रेलर रिलीज - फोटो : instagram @tamannaahbhatia

'द वन' ने कितना किया बिजनेस?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। कमाई के मामले में फिल्म के लिए पहला सोमवार काफी खास था। सैकनिल्क के अनुसार, इस मूवी ने चौथे दिन 5.25 करोड़ का बिजनेस किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 38.85 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म 50.35 करोड़ कमा चुकी है।

3 of 6 द पैराडाइज - फोटो : X

'पैराडाइज' की कमाई में कितनी आई गिरावट साउथ अभिनेता नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' को रिलीज हुए पांच दिन हो गए हैं।

रिलीज के बाद पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई।

इस मूवी ने बीते दिन सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया।

रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म की कमाई में 68.2% की गिरावट आई।

इसके साथ ही फिल्म की टोटल कमाई 97.10 करोड़ रुपये हो गई है।

वर्ल्डवाइड नानी की मूवी 144.85 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

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4 of 6 हनुमान अंश-नीम करोली बाबा - फोटो : इंस्टाग्राम

'हनुमान अंश' का दबदबा कायम

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी को रिलीज हुए 53 दिन हो गए हैं और अभी भी यह करोड़ों में कमाई कर रही है। सिर्फ 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 309.38 करोड़ का टोटल बिजनेस कर लिया है। सोमवार को भी फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए। खास बात ये है कि वर्ल्डवाइड यह मूवी 404.25 करोड़ कमा चुकी है।

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5 of 6 एवेंजर्स एंडगेम एनकोर - फोटो : सोशल मीडिया