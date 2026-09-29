{"_id":"6abb5dc5359e9bcdc30da814","slug":"who-is-shantanu-moitra-gets-national-lata-mangeshkar-award-2026-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सम्मान: कौन है शांतनु मोइत्रा? जिन्हें राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बता दें कि यह पुरस्कार इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। इंदौर लता मंगेशकर की जन्मस्थली है। यह कार्यक्रम उनकी 97वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।

क्या बोले मोहन यादव?

लता मंगेशकर को याद करते हुए मोहा यादव ने कहा कि उनके गीतों में जीवन के हर रंग की झलक मिलती थी। इनमें ईश्वर की भक्ति, देशभक्ति, दोस्ती, खुशी, प्रेम और विरह जैसे भाव शामिल थे। शास्त्रीय और हल्के संगीत से लेकर लोक संगीत तक, उनके गायन में विविधता देखने को मिलती थी।'

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शांतनु मोइत्रा के लिए कही ये बात

मोहन यादव ने शांतनु मोइत्रा के भारतीय संगीत में योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मोइत्रा ने अपनी प्रतिभा से देश के संगीत जगत को समृद्ध किया है। वहीं, संगीतकार मोइत्रा ने सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर उनकी जन्मस्थली में और उनकी जयंती के दिन पुरस्कार मिलना उनके लिए भावुक और गर्व का पल है।

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