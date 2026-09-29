वायरल वीडियो: फैंस के लिए हुआ क्यूट मूमेंट, जब रणबीर कपूर ने की स्पार्कल कैंडल बुझाने की कोशिश

1 of 5 रणबीर कपूर - फोटो : सोशल मीडिया







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सोमवार को रणबीर कपूर ने अपना 44वां जन्मदिन अपने फैंस के साथ मनाया है। अभिनेता के चाहने वाले उनके घर पर जमा हुए और उनके लिए केक लेकर आए। रणबीर ने केक काटकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि अभिनेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने इस पर मजेदार कमेंट किए हैं।

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वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता के सामने कई केक रखे हैं। केक देखकर वह कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बीच एक व्यक्ति केक के ऊपर लगी स्पार्कल कैंडल जलाने की कोशिश करता है। हालांकि यह नहीं जलता है।

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नहीं बुझी स्पार्कल कैंडल

इसके बाद अभिनेता उस व्यक्ति से कहते हैं कि कैंडल नहीं जला। अव वह व्यक्ति कैंडल को जला देता है। फिर अभिनेता स्पार्कल कैंडल को फूंक कर इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कैंडल नहीं बुझती है। इस वीडियो को फैंस लाइक कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। शकीरा: दुनियाभर में स्ट्रीम होगा सिंगर का कॉन्सर्ट, जानें भारत में कब और कहां देखें डांसर की लाइव परफॉर्मेंस इसके बाद अभिनेता उस व्यक्ति से कहते हैं कि कैंडल नहीं जला। अव वह व्यक्ति कैंडल को जला देता है। फिर अभिनेता स्पार्कल कैंडल को फूंक कर इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कैंडल नहीं बुझती है। इस वीडियो को फैंस लाइक कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी कर रहे हैं।

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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

एक यूजर ने रणबीर कपूर पर चुटकी लेते हुए लिखा 'वाकई आप इस कैंडल को फूंक कर बुझा रहे हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा 'भाई उसे नहीं बुझाते।' तीसरे यूजर ने लिखा 'वह उस कैंडल को बुझा रहे हैं। बढ़ती उम्र दिख रही है।' चौथे यूजर ने लिखा 'वह मोमबत्ती नहीं है। चश्मा उतार कर देखो।' पांचवें यूजर ने लिखा 'आलिया भट्ट के साथ रहने का नतीजा है। क्रैकर कैंडल को बुझा रहे हैं।'

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