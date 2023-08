शाहरुख खान ने फाइटर का मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 'वाह ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर ये थ्रीसम बहुत बढ़िया लग रहा है। शुभकामनाएं डुग्गु और सिड...तुम दोनों झगड़े जीतते रहो...प्यार से।' बता दें, कि सिड यानी सिद्धार्थ आनंद फाइटर के डायरेक्टर हैं।

Wow this Threesome of @iHrithik @deepikapadukone @AnilKapoor is looking Awesome. All the best Duggu and Sid. Keep winning the fights, both of u….with love. https://t.co/kwT5fjBac8