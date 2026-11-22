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विज्ञापन शनिवार को मुंबई में 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' के दौरान अभिनेता टाइगर श्रॉफ मंच पर लौटे। 18 अक्तूबर को उनकी गाड़ी पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद, यह उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। हालांकि एक लम्हे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम में जब टाइगर श्रॉफ प्रस्तुति दे रहे थे, तभी एक कुत्ता मंच पर आ गया।

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टाइगर श्रॉफ ने जारी रखी परफॉर्मेंस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कार्यक्रम के वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक एक कुत्ता मंच पर आ जाता है और कुछ ही देर में आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। पारंपरिक पोशाक पहने श्रॉफ ने बिना रुके अपना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कुत्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभिनेता 2012 की फिल्म 'अग्निपथ' के गाने 'देवा श्री गणेशा' पर डांस कर रहे थे।

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टाइगर पर कब हुई थी गोलीबारी?

कार्यक्रम में टाइगर श्रॉफ की यह उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि 18 अक्तूबर को मुंबई में उन पर हमला हुआ था। जब वे फुटबॉल ग्राउंड से घर लौट रहे थे, तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता को मामूली चोटें आईं और उनकी कार का साइड मिरर क्षतिग्रस्त हो गया था।

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