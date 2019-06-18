शाहिद कपूर को होने लगी हैं इस बात की टेंशन, कबीर सिंह के बाद नहीं है कोई फिल्म

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Shahid Kapoor
- फोटो : youtube
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Shahid Kapoor, Kiara Advani
- फोटो : amar ujala mumbai
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Shahid Kapoor
- फोटो : amar ujala
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शाहिद कपूर
- फोटो : instagram
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शाहिद कपूर और विजय देवरकोंडा
- फोटो : सोशल मीडिया