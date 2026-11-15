जावेद अख्तर: व्हीलचेयर पर नजर आए गीतकार, वायरल वीडियो ने खींचा सबका ध्यान; शबाना आजमी भी आईं नजर

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फोटोग्राफर जब उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तब उन्होंने जावेद अख्तर से खड़े होकर पोज देने की गुजारिश की, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने शबाना आजमी के साथ कैमरे के सामने पोज दिया। विज्ञापन



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर की तबीयत ठीक है। उन्होंने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर क्यों ली, इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। फोटोग्राफर जब उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तब उन्होंने जावेद अख्तर से खड़े होकर पोज देने की गुजारिश की, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने शबाना आजमी के साथ कैमरे के सामने पोज दिया।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर की तबीयत ठीक है। उन्होंने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर क्यों ली, इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर उनके फैंस चिंतित हो गए। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे देखा गया। उनके साथ उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी थीं।

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शबाना आजमी ने याद किए जावेद अख्तर के संघर्ष के दिन

सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाली शबाना आजमी अक्सर अपने लेखक पति के साथ बिताए पलों की पुरानी यादें साझा करती रहती हैं। अक्तूबर में दिग्गज अभिनेत्री ने जावेद अख्तर के मुश्किल दिनों को याद करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने से पहले उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था।

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तीन दिनों तक नहीं मिला खान

शबाना ने बताया कि उनके जीवन में ऐसे दिन भी आए थे, जब उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी और खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जावेद अख्तर की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए शबाना आजमी ने लिखा, '4 अक्तूबर 1964। एक नौजवान लड़का अपनी जेब में सिर्फ 27 नए पैसे लेकर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पहुंचा, मगर उसकी आंखों में बड़े-बड़े सपने थे। जिंदगी ने उसे कई कड़े झटके दिए। वह फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों पर और कई स्टूडियो के परिसर में सोया। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगातार 3 दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला और उसके शरीर पर जो कपड़े थे, वे भी पूरी तरह फट चुके थे।'

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शबाना ने दी प्रेरणा

उन्होंने आगे लिखा, 'निराशा के उस दौर में जब वह हार मान सकते थे, उन्होंने खुद से कहा, 'मैं यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। ये दिन जरूर बदलेंगे' और सच में दिन बदले भी। दशकों बाद 4 अक्तूबर 2026: एक ऐसा जीवन जिसने भारत को कुछ सबसे यादगार शब्द दिए हैं। यह जावेद अख्तर की कहानी है। कुछ सफर लगभग शून्य से शुरू होते हैं, बस एक सपने के सहारे। अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कभी हार न मानें।'