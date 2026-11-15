विजय देवरकोंडा: रश्मिका और परिवार के साथ जापान में छुट्टियां मना रहे एक्टर, सोशल मीडिया पर साझा किए फोटो

नेटिजंस ने ली चुटकी, कहा- 'ऐसी पोस्ट 100 बार डालो'

रश्मिका मंदाना के साथ विजय ने कई फोटोज शेयर किए हैं। इस पर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने चुटकी ली है। एक ने लिखा है, 'कॉफी विद करण शो से आने के बाद रश्मिका के साथ काफी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं'। एक यूजर ने लिखा, 'ऐसी तस्वीरों के जरिए विजय रश्मिका के प्रति अपना प्यार साबित कर रहे हैं'। एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसी पोस्ट 100 बार डालो'।



