बिग बॉस 20: लव और स्काउट के मामले में किसकी है ज्यादा गलती? घर वालों ने दी राय; जानें कौन होगा घर से बाहर

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विज्ञापन शो बिग बॉस में इन दिनों स्काउट और लव गिल का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीते दिन सलमान खान ने स्काउट और लव गिल को अलग-अलग वजहों के लिए डांट लगाई। आज सलमान खान ने घर वालों से पूछा कि लव और स्काउट के मामले में किसकी ज्यादा गलती है। घर वालों ने अपनी राय दी है।

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लव को लेकर घर वालों ने क्या कहा?

बिग बॉस के नए प्रोमो में सलमान खान घर लव गिल से कहते हैं कि आपने इन सब पर बिल फाड़ा है। ऐसे में यही लोग बताएंगे कि किसकी ज्यादा गलती है। आम्रपाली कहती हैं कि अगर मेरा भाई होता और मुझे पता चल चुका होता कि अगर उसे गलती का एहसास होता है और वह इस हद तक चला जाता है, तो मैं खुद को पीछे खींच लेती।

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क्या बोले अरिश्फा और काजी?

उदिति सिंह ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ कर कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से लव की सबसे ज्यादा गलती है। अरिश्फा ने कहा कि लव को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे। काजी ने कहा कि मुझे लगता है कि लव की ज्यादा गलती है।

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क्या है लव और स्काउट का मामला?

बता दें कि हाल ही में लव और स्काउट ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी। इस मामले को लेकर रोहित शेट्टी ने दोनों को डांट लगाई थी। इसके बाद लव और स्काउट के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव आए। अब इस मामले पर घर वालों ने अपनी राय रखी है।