आदित्य धर: क्या 'धुरंधर' स्टार संग फिर काम करेंगे निर्देशक? चाणक्य के रूप में रणवीर तो इस रोल में होंगे यश

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हालांकि, न तो निर्देशक और न ही अभिनेताओं ने इस तरह की खबरों की पुष्टि की है। फिल्म निर्माता आदित्य धर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के साथ लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिकाओं में रणवीर सिंह और यश नजर आ सकते हैं।

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फिर एक-साथ आ सकते हैं रणबीर-आदित्य

'धुरंधर' की सफलता के बाद आदित्य धर के अगले संभावित प्रोजेक्ट ने सबका ध्यान खींचा है। 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1354.84 करोड़ रुपये की कमाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक ड्रामा में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और मौर्य साम्राज्य के उत्थान को दिखाया जाएगा। कहानी में चाणक्य के भी शामिल होने की उम्मीद है, जो एक राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।

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आदित्य ने की रणवीर से बात

वैरायटी इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया था कि आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने इस बारे में रणवीर सिंह से बातचीत भी की थी।



ये कलाकार हो सकते हैं शामिल

खबरों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार के लिए यश पर विचार किया जा रहा है, जबकि रणवीर सिंह चाणक्य की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, कास्टिंग से जुड़ी ये जानकारियां अभी कन्फर्म नहीं हैं।



कुछ अन्य रिपोर्ट्स में विजय सेतुपति और अक्षय खन्ना के भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की संभावना जताई गई है। बताया जाता है कि जूनियर एनटीआर, फहाद फासिल और पृथ्वीराज सुकुमारन भी आदित्य धर की 'चंद्रगुप्त मौर्य' फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं।

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