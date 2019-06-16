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पिता की वजह से हर फिल्म में अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं शाहिद, जानिए क्यों?

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 16 Jun 2019 05:20 PM IST
Shahid Kapoor
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Shahid Kapoor - फोटो : social media
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'कबीर सिंह' में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म का ये दोनों काफी प्रमोशन भी कर रहे हैं। इस दौरान शाहिद और कियारा अपनी जिंदगी को लेकर खास खुलासे भी करते रहते हैं। 
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shahid kapoor kiara advani kabir singh kapil sharma शाहिद कपूर कियारा आडवाणी कबीर सिंह कपिल शर्मा
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Shahid Kapoor
Shahid Kapoor - फोटो : social media
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