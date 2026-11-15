Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Dia Mirza throwback Photos: actress shared a photoshoot done in natural light 15 years ago

दीया मिर्जा थ्रोबैक फोटोज: 'कोई AI नहीं, सिर्फ नेचुरल लाइट', अभिनेत्री ने साझा किया 15 साल पुराना फोटोशूट

Sun, 15 Nov 2026 11:34 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 15 Nov 2026 11:34 AM IST
सार

  • Dia Mirza Throwback Photos: अभिनेत्री दीया मिर्जा पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहती हैं और दूसरों को भी जागरुक करती हैं।
  • इस बीच उन्होंने अपना एक डेढ़ दशक पुराना फोटोशूट साझा किया है।
  • इस फोटोशूट की खासियत यह है कि इसे प्रकृति के बीच शूट किया गया।

विज्ञापन
Dia Mirza throwback Photos: actress shared a photoshoot done in natural light 15 years ago
दीया मिर्जा - फोटो : इंस्टाग्राम@diamirzaofficial

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फोटोशॉप और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जमाने में भी कुदरती चीजों का अपना महत्व है। एआई से फोटो लाख अच्छे आएं, मगर जो प्राकृतिक नजारों के बीच खींची गई किसी तस्वीर में बात हो सकती है, वह कहां मिलेगी? शायद यही बात दीया मिर्जा कहना चाह रही हैं, अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। उन्होंने कुछ थ्रोबैक फोटोज साझा किए हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

Dia Mirza throwback Photos: actress shared a photoshoot done in natural light 15 years ago
दीया मिर्जा - फोटो : इंस्टाग्राम@diamirzaofficial

पुरानी एल्बम से दीया ने शेयर किए फोटोज
आज रविवार की छुट्टी में लगता है कि दीया मिर्जा ने अपने पुराने एल्बम का पिटारा खोला है। उन्होंने अपने एक फोटोशूट की झलकियां शेयर की हैं। खास बात है कि ये तस्वीरें 15 साल पुरानी हैं और इन्हें चर्चित फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ ने क्लिक किया। तस्वीर में प्राकृतिक नजारे हैं। पौधों की हरियाली है और सूरज की रोशनी के बीच दीया मिर्जा की मुस्कान और खूबसूरती अलग चमक बिखेर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Dia Mirza throwback Photos: actress shared a photoshoot done in natural light 15 years ago
दीया मिर्जा - फोटो : इंस्टाग्राम@diamirzaofficial

बोलीं- 'मैं इन्हें देख हैरान होती हूं'
पोस्ट के साथ दीया मिर्जा ने कमाल का कैप्शन लिखा है। वे लिखती हैं, 'ये तस्वीरें रोहन श्रेष्ठ ने 15 साल पहले बनाई थीं। कोई फोटोशॉप नहीं, कोई AI नहीं। बस नेचुरल लाइट और एक दिल जो सच में गवाह है। मैं इन तस्वीरों को खुशी और हैरानी के साथ देखतीं हूं। एक आसानी जो मेरी जिंदगी को सच्चाई, प्रकृति, असली लोगों और असली कहानियों पर आधारित करने से आई। मुझे मेरी असली रोशनी में देखने के लिए धन्यवाद रो'।

विज्ञापन

Dia Mirza throwback Photos: actress shared a photoshoot done in natural light 15 years ago
दीया मिर्जा - फोटो : इंस्टाग्राम@diamirzaofficial

नो मेकअप लुक में भी लूट ली महफिल
दीया मिर्जा भी फोटोज में नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं। सादगी के साथ भी वे बेहद प्यारी लग रही हैं। दीया मिर्जा की तस्वीरों पर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'छाया और रोशनी। एक ही दिव्य कैनवास की दो आत्माएं'। कोई उन्हें ब्यूटी क्वीन कह रहा है तो कोई उनकी नेचुरल खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed