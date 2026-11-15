दीया मिर्जा थ्रोबैक फोटोज: 'कोई AI नहीं, सिर्फ नेचुरल लाइट', अभिनेत्री ने साझा किया 15 साल पुराना फोटोशूट

बोलीं- 'मैं इन्हें देख हैरान होती हूं'

पोस्ट के साथ दीया मिर्जा ने कमाल का कैप्शन लिखा है। वे लिखती हैं, 'ये तस्वीरें रोहन श्रेष्ठ ने 15 साल पहले बनाई थीं। कोई फोटोशॉप नहीं, कोई AI नहीं। बस नेचुरल लाइट और एक दिल जो सच में गवाह है। मैं इन तस्वीरों को खुशी और हैरानी के साथ देखतीं हूं। एक आसानी जो मेरी जिंदगी को सच्चाई, प्रकृति, असली लोगों और असली कहानियों पर आधारित करने से आई। मुझे मेरी असली रोशनी में देखने के लिए धन्यवाद रो'।