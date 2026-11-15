मौसमी चटर्जी: 'मुश्किल वक्त है, थोड़ी निजता दें', पति के निधन के बाद अभिनेत्री ने किया प्राइवेसी का अनुरोध

मौसमी चटर्जी ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

अभिनेत्री ने लिखा है, 'मेरे पति जयंत- जिन्हें उनके करीबी लोग प्यार से 'बाबू' कहकर बुलाते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी और मेरी बेटी की आपसे विनती है कि इस मुश्किल दौर में हमें थोड़ा समय और स्पेस दें। आपकी प्रार्थनाओं और साथ के लिए हम तहेदिल से आभारी हैं'। बता दें कि जयंत मुखर्जी ने 12 नवंबर को अंतिम सांस ली। मुंबई स्थित अपने आवास पर उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते उनका निधन हो गया।