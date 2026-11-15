{"_id":"6af94ccfdf1d017889035121","slug":"dhanush-admitted-he-once-thought-mammootty-rude-recalls-how-reunion-changed-his-mind-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धनुष: ममूटी को कभी घमंडी समझते थे अभिनेता, दोबारा साथ काम करने पर बदली सोच; बताया क्यों हुई थी गलतफहमी?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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उन्होंने बताया कि एक समय पर उन्हें ममूटी का व्यवहार रूखा लगा था, लेकिन अब उनके साथ वक्त बिताने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई है। धनुष ने ममूटी को बेहद प्यारा, विनम्र और जमीन से जुड़ा इंसान बताया। साथ ही उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की भी जमकर तारीफ की। विज्ञापन साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओम- चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह दिग्गज अभिनेता ममूटी और साई पल्लवी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान धनुष ने ममूटी के साथ अपने पुराने अनुभव को याद किया।

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ममूटी को लेकर क्या बोले धनुष?

दरअसल, धनुष और ममूटी ने साल 2013 में आई मलयालम फिल्म 'कमाथ एंड कमाथ' में साथ काम किया था। यह धनुष की मलयालम सिनेमा में पहली फिल्म थी। हालांकि, इसमें उनका कैमियो रोल था और दोनों को साथ काम करने का मौका सिर्फ दो दिनों के लिए मिला था। इसके बाद दोनों की मुलाकात सीधे अपनी नई फिल्म 'ओम' के दौरान हुई।



धनुष ने बताया कि पहली मुलाकात में उन्हें ममूटी का अंदाज कुछ अलग लगा था। लेकिन इस बार उनके साथ समय बिताने के बाद उन्हें अभिनेता को करीब से जानने का मौका मिला। धनुष के मुताबिक, ममूटी से मिलने के महज तीन दिन के अंदर ही उन्हें एहसास हो गया कि वह कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि ममूटी का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है और वह बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं।

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ममूटी के जवाब ने धनुष को कर दिया था हैरान

धनुष ने ममूटी के मजाकिया अंदाज से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने ममूटी से पूछा, 'सर, आप कैसे हैं?' इस पर ममूटी ने सीधे जवाब देने के बजाय उनसे ही सवाल कर दिया कि उन्हें क्या लगता है, वह कैसे हैं?



धनुष ने जवाब दिया कि वह अच्छे दिख रहे हैं। इस पर ममूटी ने कहा कि अगर वह अच्छे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह अच्छे ही हैं। धनुष को उनका यह जवाब काफी मजेदार लगा। इसके बाद वह ममूटी के बातचीत करने के अंदाज और उनके ह्यूमर को समझने के लिए उनके कई इंटरव्यू देखने लगे। धनुष ने ममूटी की तारीफ करते हुए कहा, 'ममूटी सर का मतलब थग लाइफ और थग लाइफ का मतलब ममूटी सर है।'

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