कॉफी विद करण 9: अनन्या पांडे ने किया अपने सभी एक्स को फोन? अनन्या बिड़ला में नहीं है अमीर परिवार की ये आदत

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दरअसल, अनन्या शो के दौरान एक-एक करके आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन को फोन मिलाती दिखाई देती हैं। यह देखकर उनके साथ मौजूद बिजनेसवुमन अनन्या बिरला भी मजाक करने से खुद को रोक नहीं पातीं और कहती हैं कि उन्होंने अपने सारे एक्स को फोन कर लिया है। अब अनन्या के इन फोन कॉल्स के पीछे क्या कहानी है, यह जानना दिलचस्प होगा। विज्ञापन करण जौहर का चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण' एक बार फिर अपने मजेदार खुलासों और बातचीत को लेकर चर्चा में है। शो के नए सीजन के लेटेस्ट प्रोमो में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे कुछ ऐसा करती नजर आ रही हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

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सरप्राइज एंट्री देंगी ये अभिनेत्री

करण जौहर के इस शो के आगामी एपिसोड में अनन्या पांडे और अनन्या बिरला साथ नजर आएंगी। दोनों के बीच मजेदार सवाल-जवाब, गेम्स और कई दिलचस्प खुलासे देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इस एपिसोड में शनाया कपूर भी सरप्राइज एंट्री करती दिखाई देंगी।



प्रोमो की शुरुआत में अनन्या पांडे कहती हैं कि उन्हें दुनिया की हर दूसरी अनन्या से नफरत है, बस अनन्या बिरला को छोड़कर। इसके बाद दोनों 'सिप इट इफ यू हैव डन इट' गेम खेलती हैं। इस दौरान अनन्या बिरला बताती हैं कि एक बार उन्होंने अपनी प्राइवेट डेट के लिए पूरा वेन्यू खाली करवा दिया था।

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अनन्या पांडे ने किए अपने एक्स को फोन?

हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान अनन्या पांडे के फोन कॉल्स खींचते हैं। वह आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन को फोन लगाती हैं। इस पर अनन्या बिरला चुटकी लेते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने सभी एक्स को कॉल कर लिया है। अब इन कॉल्स पर क्या प्रतिक्रिया रहती है और अनन्या की उनसे क्या बातचीत होती है, यह एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा।



इस बीच अनन्या की करीबी दोस्त शनाया कपूर भी शो में पहुंचती हैं। उन्हें एक ऐसा डायलॉग बोलने का चैलेंज दिया जाता है, जो बोर्डरूम और बेडरूम दोनों जगह फिट बैठे। इस दौरान अनन्या और शनाया रणवीर सिंह की तारीफों के पुल बांधती भी नजर आती हैं।

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