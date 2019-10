ट्विटर पर अमिताभ से आगे निकले शाहरुख

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख के ट्विटर पर 3.9 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। गौरतलब है कि अभी तक अमिताभ बच्चन के 3.88 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं सलमान खान के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 3.83 करोड़ है।

Mera twitter...mere baap ka twitter ...Truly said by King khan#SRK39Million pic.twitter.com/4tUlU55WdG