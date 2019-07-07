शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   sapna choudhary join bjp she revealed many things to salman khan in bigg boss

सपना चौधरी ने सलमान खान के सामने कबूली थी जहर खाने की बात, बिग बॉस में जाते ही चमक गई थी किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 07 Jul 2019 01:39 PM IST
sapna choudhary
1 of 6
sapna choudhary - फोटो : social media
सपना चौधरी ने भाजपा जॉयन कर ली है । उन्होंने दिल्ली-भाजपा सदस्यता अभियान के तहत पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनोज तिवारी समेत दूसरे नेता मौजूद थे । पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान सपना चौधरी पार्टी के लिए प्रचार करती देखी गई थीं। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा जॉयन कर लेंगी। अपने डांस के चलते सपना चौधरी बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी बनी थीं । 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
sapna choudhary sapna choudhary join bjp bjp सपना चौधरी bigg boss 11 salman khan बिग बॉस 11 सलमान खान katrina kaif sapna choudhary gane भाजपा sapna choudhary bjp mein shamil ho gayi manoj tiwari
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन

Recommended

arpita khan
Bollywood

अर्पिता खान की कलीरे बांधे तस्वीर आई सामने, फोटो देख बोले पति आयुष- 'इसने फिर से शादी कर ली'

7 जुलाई 2019

sapna choudhary
Bollywood

आसान नहीं रहा सपना चौधरी का सफर, इस वजह से जहर खाकर की थी सुसाइड की कोशिश

7 जुलाई 2019

एलपीयू ही बेस्ट च्वॉइस क्यों है इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सों के लिए
Lovely Professional University

एलपीयू ही बेस्ट च्वॉइस क्यों है इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सों के लिए
anushka sharma
Bollywood

श्रीलंका से मैच के दौरान पंजाबी गाने पर थिरकीं अनुष्का, कैमरे पर नजर पड़ी तो जाेर से हंस दीं

7 जुलाई 2019

sapna choudhary
Bollywood

'बिग बॉस' से भाजपा में शामिल होने तक डेढ़ साल में इतनी बदल गईं सपना चौधरी, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत

7 जुलाई 2019

दिन-रात मेहनत के बावजूद नहीं बचा पाते पैसा? जाने वज़ह और पाएं समाधान
Astrology

दिन-रात मेहनत के बावजूद नहीं बचा पाते पैसा? जाने वज़ह और पाएं समाधान
Akshay Kumar
Bollywood

BMC पर ट्वीट कर ट्रोल हुए अक्षय कुमार, यूजर्स बोले- 'मुंबई नहीं कनाडा जाकर लोगों को सलाह दो'

7 जुलाई 2019

priyanka chopra
Bollywood

डूबते सूरज के बीच रोमांस करते दिखे प्रियंका-निक, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

7 जुलाई 2019

विज्ञापन
विज्ञापन

More in Bollywood

Sapna Choudhary
Bollywood

सिंगर डांसर सपना चौधरी भाजपा में शामिल, पार्टी को हो सकते हैं ये 5 बड़े फायदे

7 जुलाई 2019

सपना चौधरी
Bollywood

सपना चौधरी के भाजपा में शामिल होते ही उमड़ा फैंस का प्यार, बोले- 'आप तो भक्तों की देवी हैं'

7 जुलाई 2019

एलपीयू ही बेस्ट च्वॉइस क्यों है इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सों के लिए
Lovely Professional University

एलपीयू ही बेस्ट च्वॉइस क्यों है इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सों के लिए
विज्ञापन
deepika padukone
Bollywood

दीपिका ने बर्फ का गोला खाते बच्चे की तस्वीर शेयर कर लिखा-'मेरे पति, मेरे दोस्त, मेरे प्रेमी...'

7 जुलाई 2019

shahid kapoor, mira rajput
Bollywood

लाखों लड़कियों का दिल तोड़ शाहिद ने आज ही मीरा संग लिए थे फेरे, देखिए शादी की अनदेखी तस्वीरें

7 जुलाई 2019

दिन-रात मेहनत के बावजूद नहीं बचा पाते पैसा? जाने वज़ह और पाएं समाधान
Astrology

दिन-रात मेहनत के बावजूद नहीं बचा पाते पैसा? जाने वज़ह और पाएं समाधान
kareena kapoor
Bollywood

फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थीं करीना, मां को अकेली छोड़ सैफ की गोद में जा चढ़े तैमूर

7 जुलाई 2019

amitabh bachchan
Bollywood

नॉनस्टॉप शेड्यूल में ब्रेक मिलते ही अमिताभ को याद आए दो सुपरस्टार्स, शेयर कीं पुरानी तस्वीरें

7 जुलाई 2019

Kailash Kher, Esha Gupta
Bollywood

कैलाश खेर के जन्मदिन और ईशा गुप्ता की चौंकाने वाली पोस्ट सहित ये हैं बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरें

7 जुलाई 2019

Esha Gupta
Bollywood

ईशा गुप्ता ने होटल मालिक पर लिखी पोस्ट- 'महसूस हुआ जैसे रेप हो रहा हो, रोहित तुम सुअर हो'

7 जुलाई 2019

Sakshi, Salman and Anushka
Bollywood

धोनी की पत्नी की क्लासमेट रह चुकीं अनुष्का शर्मा, ये 13 सेलिब्रिटी भी बचपन में पढ़े एक साथ

7 जुलाई 2019

swara bhaskar, nusrat jahan, zaira wasim
Bollywood

स्वरा भास्कर का ब्रेकअप और जायरा के इंडस्ट्री छोड़ने सहित इन खबरों ने हफ्ते भर बटोरी सुर्खियां

7 जुलाई 2019

Shoaib Akhtar
Bollywood

दूसरी बार पिता बने शोएब ने नहीं शेयर की तस्वीर, बोले- अपने बेटे को 'तैमूर' नहीं बनाना चाहता

7 जुलाई 2019

Dhoni, Kapil and Sachin
Bollywood

धोनी सहित ये 4 सेलेब्स कपिल के शो में आने से कर चुके हैं इनकार, ये 'खान' भी शामिल

7 जुलाई 2019

Sharmin Segal
Bollywood

डेब्यू करते ही इस एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- '94 किलो वजन देखकर लोग उड़ाते थे हंसी'

7 जुलाई 2019

sapna choudhary
Bollywood

सलमान ने पूछा ऐसा सवाल कि अवाक रह गईं सपना चौधरी, खोल दिया जहर खाने का राज

7 जुलाई 2019

Swara Bhasker
Bollywood

क्यों इस शख्स से ब्रेकअप करने को मजबूर हुई स्वरा भास्कर, 2 दिन बाद सामने आई असली वजह

7 जुलाई 2019

ms dhoni
Bollywood

खुलासा: साक्षी से पहले धोनी की जिंदगी में आईं थी प्रियंका, एक हादसे ने कर दिया था 'नजरों' से दूर

6 जुलाई 2019

sapna choudhary
sapna choudhary - फोटो : social media
sapna choudhary
sapna choudhary - फोटो : social media
sapna choudhary
sapna choudhary - फोटो : instagram
sapna choudhary
sapna choudhary - फोटो : social media
sapna choudhary
sapna choudhary - फोटो : instagram
sapna choudhary
sapna choudhary
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended Videos

B'Day Spcl: धोनी के क्रिकेट करियर की ये 10 बातें कम ही लोगों को होंगी याद

टीम इंडिया के कैप्टन कूल रहे धोनी आज 38 साल के हो गए। धोनी के बर्थडे के मौके पर हम आपको बताते हैं धोनी के करियर से जुड़ी वो बातें जो कम ही लोगों को याद होंगी।

7 जुलाई 2019

धोनी 1:24

B'Day Spcl: धोनी ने बेटी जीवा संग काटा केक, साक्षी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

7 जुलाई 2019

सैलाब 3:04

पानी के सैलाब में किसी खिलौने की तरह बह गई कार

7 जुलाई 2019

रोहित शर्मा 3:08

रोहित शर्मा ने विश्व क्रिकेट के कई कीर्तिमान किए अपने नाम, टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत

7 जुलाई 2019

विश्व कप 2019 3:07

भारत ने 7 विकेट से श्रीलंका को हराया, रोहित शर्मा बने विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

7 जुलाई 2019

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
सबसे तेज अनुभव के लिए
अमर उजाला लाइट ऐप चुनें
Add to Home Screen
Election
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Limited