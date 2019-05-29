कटरीना कैफ ने सलमान खान को कर दिया था रिजेक्ट, कपिल शर्मा शो पर 'सुल्तान' ने खुद बयां किया दर्द

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katrina kaif salman khan
- फोटो : social media
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सलमान खान और कटरीना कैफ
- फोटो : इंस्टाग्राम (beingsalmankhan)
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salman khan
- फोटो : social media
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salman khan
- फोटो : social media
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Salman Khan and Katrina Kaif
- फोटो : social media