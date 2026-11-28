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हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान शनाया ने उन फिल्मों के बारे में बताया, जो उनके हाथ से निकल गईं। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने इस अनुभव के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी, तो उन्हें काफी ट्रोलिंग्स का सामना करना पड़ा था।शनाया ने बताया कि करियर की शुरुआत में जब वह अपनी फिल्मों का प्रमोशन कर रही थीं, तो पत्रकार उनसे अक्सर पूछते थे कि उन्हें अपना एक्टिंग डेब्यू करने में 5 साल क्यों लग गए। इस पर अभिनेत्री ने बताया कि इस देरी की वजह कई ऐसी फिल्में थीं, जो या तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गईं या फिर शूटिंग शुरू होने के बाद रोक दी गईं।एक ऐसी ही फिल्म का जिक्र करते हुए शनाया ने बताया कि उन्होंने एक फिल्म साइन की थी और उसके लिए 16 दिनों तक शूटिंग भी की थी। हालांकि, इसके बाद अचानक उस फिल्म को बंद कर दिया गया।वहीं, एक दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, जबकि शनाया इसके लिए काफी तैयारी कर चुकी थीं। इस फिल्म की शूटिंग 13 अगस्त 2019 से शुरू होनी थी, लेकिन तय तारीख से कुछ हफ्ते पहले ही इसे रद्द कर दिया गया।