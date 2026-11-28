अनुपम खेर ने क्या कहा?

महेश भट्ट के इस खत को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अनुपम खेर ने रिएक्शन दिया है। उन्होने कहा है, 'एक महीने में दो चिट्ठी! मैं सच में बहुत लकी एक्टर हूं। मैं जरूर कुछ सही कर रहा हूं कि मुझे अपने मेंटर, मेरी पहली फिल्म 'सारांश' और मेरी जिंदगी की कई दूसरी फिल्मों के डायरेक्टर से ऐसा खत मिला। महेश भट्ट जी ने थिएटर में ‘ये प्रेम मोल लिया’ देखी और मेरी परफॉर्मेंस के बारे में उनकी बातों ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। एक महीने में, मुझे उनसे दो लेटर मिले हैं। एक जटायु के लिए, और अब एक इस फिल्म के लिए। ऐसा बहुत कम होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, सिवाय इसके कि मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान महसूस कर रहा हूं। भट्ट साहब, आपका प्यार और तारीफ मुझे और ऊंचे मुकाम तक पहुंचने और ऐसा काम करते रहने की हिम्मत देती है, जिस पर आपको गर्व हो। आपके प्यार, आपकी दरियादिली और आपके जादुई शब्दों के लिए शुक्रिया।

