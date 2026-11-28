फैसले पर निर्देशक ने क्या कहा?

लिजू कृष्णा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'हम माननीय कोर्ट के सामने मामले में अपना पक्ष रखने और सच साबित करने में कामयाब रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में उन्हें और उनके परिवार को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है'।

उन्होंने कहा, 'मेरे पिता की हमारे होमटाउन में एक दुकान थी। खबर सुनने के बाद वे घर आए और तब से दुकान पर वापस नहीं आए। तब से न तो मेरे पिता और न ही मेरी मां हमारे इलाके में किसी भी पब्लिक या फैमिली फंक्शन में शामिल हुए हैं। सचमुच, मेरे घर का सामने का दरवाजा हर समय बंद रहता था'।

निर्देशक ने यह भी दावा किया कि उस समय वे एक आर्टिस्ट के तौर पर अपना काम नहीं कर पाए। उन्हें आर्ट और कल्चरल सीन से पूरी तरह दूर रखा गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक महिला फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें टारगेट किया, जो उनकी फिल्म की रिलीज नहीं चाहती थी।