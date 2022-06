Salman Khan: सामने आई सलमान खान को धमकी देने के पीछे की कहानी, पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स

महाराष्ट्र गृह विभाग का खुलासा

महाराष्ट्र गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बिश्नोई गिरोह ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए दी थी। वह डर का माहौल बनाकर बड़े-बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स से पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे थे।

Salman Khan threat letter case | As per info from Maharashtra Home Dept, the reason for the Bishnoi gang to threaten actor Salman Khan & his father Salim Khan was to create an atmosphere to show their power. The gang was preparing to extort money from big businessmen & actors.