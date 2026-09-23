श्रुति हसन: शादी को लेकर क्या बोलीं अभिनेत्री, मां बनने से नहीं है परहेज; रिलेशनशिप पर कही यह बड़ी बात

अभिनेत्री श्रुति हासन अपने निजी जीवन को फैंस से दूर ही रखती हैं। उनकी दोस्ती या डेटिंग को लेकर ज्यादा खबरें फैंस को नहीं मिलती। मगर हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में कई बातें कही।

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शादी पर क्या बोलीं श्रुति हासन?

बीते दिनों श्रुति हासन सोहा अली खान के पॉडकास्ट के पॉडकास्ट में मेहमान बनकर पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे साथ बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन इस तरह से जिया है कि मैं किसी सांचे में फिट नहीं बैठती। अजीब बात है कि मैं कुछ मामलों में बहुत पारंपरिक हूं और कुछ अन्य मामलों में मेरा दृष्टिकोण काफी रूढ़िवादी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे बस लगता है कि शादी से जुड़े कागजी काम, फिजूलखर्ची, दिखावा, ये सब देखकर मुझे लगता है, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं?'