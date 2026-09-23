{"_id":"6ab38d36c450d3b4ab0c3d04","slug":"imtiaz-ali-daughter-ida-engaged-with-boyfriend-krish-agrawal-photos-viral-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इम्तियाज अली: फिल्ममेकर की बेटी इदा ने की बॉयफ्रेंड संग सगाई, जानें कौन हैं कृष अग्रवाल?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन निर्देशक इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है। डायरेक्टर ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी एक तस्वीर शेयर कर जानकारी दी। फोटोज में देखने को मिला कि कपल एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर करते हुए लोगों से कपल को आशीर्वाद देने की भी अपील की।

इम्तियाज ने दिखाई झलक

इम्तियाज ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें इदा पेस्टल पिंक कलर की खूबसूरत शिमरी साड़ी पहने हुए नजर आईं। अपने लुक को पूरा करते हुए उन्होंने ऑफ-शोल्डर ब्लाउज केरी किया और मिनिमल मेकअप के साथ बालों को खुला रखा। वहीं, कृष ब्लैक बंद गला सेट पहने दिखाई दिए। उनका लुक काफी फॉर्मल और रॉयल नजर आ रहा है। बता दें कि इदा और कृष की सगाई में अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप भी शामिल हईं। फोटो शेयर करते हुए आलिया ने कपल को बधाई भी दी।



नॉर्वे में किया था इदा को प्रपोज

बता दें कि इससे पहले कृष ने इदा को जुलाई में रिंग के साथ नॉर्वे में प्रपोज किया था, जिसकी कई तस्वीरें खुद इम्तियाज की लाडली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और फिर वह खूब वायरल भी हुई थीं। अब लोग दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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कौन हैं इम्तियाज अली के दामाद?

कृष अग्रवाल एक हेज फंड में क्वांटिटेटिव रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। कृष और इदा काफी लंबे समय से साथ हैं और दोनों को घूमना-फिरना भी पसंद है। दोनों ने अपने रिश्ते को काफी निजी रखा, लेकिन इदा के प्रपोजल वीडियो और सगाई की तस्वीर सामने आने के बाद अब उनकी जिंदगी लाइमलाइट में आ गई है।

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