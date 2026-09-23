कार्तिक आर्यन: गुजरात से सीधा लालबागचा राजा पहुंचे, बप्पा के चरणों में अर्पित किया अपना राष्ट्रीय पुरस्कार

मंगलवार को गुजरात में नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन मुंबई पहुंच चुके हैं। इसके बाद आज वह सीधा लालबागचा राजा के दर्शन करते नजर आए। इतना ही नहीं एक्टर ने अपना जीता हुआ पुरस्कार बप्पा के चरणों में रखा और प्रार्थना की। उनके इस भक्तिमय पलों का वीडियो वायरल हो गया।

पोस्ट कर जाहिर की थी खुशी

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवॉर्ड लेते हुए वीडियो शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ग्वालियर के उस 'मम्माज बॉय' को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में भी एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग ऐसे सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार मैंने वह पल देखा और जिया। उत्साह और घबराहट से अभी भी सुन्न हूं। एक छोटे शहर के लड़के का सपना। देश के हर एक्टर का सपना। बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड। ‘चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं। मैं कबीर सर और साजिद सर का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे बड़े पर्दे पर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड चैंपियन- मुरलीकांत पेटकर सर का किरदार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी। यह सफर बहुत दर्दनाक था लेकिन इसका नतीजा रसमलाई जितना ही मीठा है! मैं एक ही समय में विनम्र और भावुक महसूस कर रहा हूं।'