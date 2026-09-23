{"_id":"6ab36218a8426b24680ab2d7","slug":"national-film-awards-2026-ceremony-held-in-ekta-nagar-gujarat-anant-nag-received-dadasaheb-phalke-award-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: सत्यजीत रे से अनंत नाग तक; दादा साहेब फाल्के सम्मान ने कला देखी, फिल्म की भाषा नहीं","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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हिंदी सिनेमा की बात करें तो पहला ही फाल्के सम्मान देविका रानी को मिला था। शोमैन राज कपूर परिवार के तीन लोग इस सूची में शामिल हैं। फाल्के सम्मान की शुरुआत 1969 में धुंडिराज गोविंद फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई थी। विज्ञापन



अनंत नाग के बारे में अनंत नाग ने अपने 50 साल के करियर में 300 फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से 250 कन्नड हैं।

1948 में कर्नाटक के शिराली में जन्मे अनंत ने नाटकों से शुरुआत की, 1973 में संकल्प से फिल्मों में कदम रखा।

अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों ने उन्हें समांतर सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा बनाया। हिंदी सिनेमा की बात करें तो पहला ही फाल्के सम्मान देविका रानी को मिला था। शोमैन राज कपूर परिवार के तीन लोग इस सूची में शामिल हैं। फाल्के सम्मान की शुरुआत 1969 में धुंडिराज गोविंद फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई थी। भारतीय सिनेमा का यह सबसे बड़ा सम्मान भाषा नहीं, कला देखता है। 1969 से अब तक दिए गए 56 दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों में से आधे, यानी 28 उन कलाकारों के हिस्से आए हैं जिनकी पहचान पूरी तरह या बड़े हिस्से में हिंदी से बाहर के सिनेमा से बनी।

56 बरसों का लेखा जोखा : बंगाल सबसे आगे, दक्षिण भी पीछे नहीं

अब 56 में से 25 सम्मान ऐसे कलाकारों को मिले जिनका काम मूल रूप से बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी या असमिया सिनेमा में रहा। तीन नाम ऐसे हैं जिनकी हैसियत हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा, दोनों में बराबर रही।



मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री दुर्गा खोटे को 1983 में, दोनों भाषाओं मैं कालजयी फिल्में बनाने वाले वी. शांताराम को 1985 में और बांग्ला व हिंदी गायकी के शिखर मन्ना डे को 2007 में यह सम्मान मिला।



हिंदी के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी बांग्ला सिनेमा की है। दस बांग्ला फिल्मकारों और कलाकारों को यह सम्मान मिला है। दक्षिण भारत में तेलुगु सिनेमा सबसे आगे है, जिसके छह दिग्गज यह सम्मान पा चुके हैं।

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सपना सच हो गया... सम्मान पाकर भावुक हुए सितारे

आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लेते समय भावुक हुई यामी गौतम ने कहा, जीवन में हार न मानने का अपना मजा है। उनके पति आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 के लिए पुरस्कार मिला। उन्होंने यामी को असली धुरंधर बताया। ममूटी के साथ संयुक्त रूप से मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पाने वाले कार्तिक आर्यन ने कहा कि भावनाओं जताने के लिए शब्द नहीं है। उनका सपना सच हुआ है। चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले ममूटी ने ब्रह्मयुगम की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार लेते हुए रणदीप हुड्डा ने इसे अब तक की सबसे कठिन फिल्म बताया।



अब, पर्यटन स्थलों तक पहुंचेगा राष्ट्रीय फिल्म समारोह

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिल्म पुरस्कार समारोह को अब देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों पर ले जाया जाएगा। ताकि इसके सांस्कृतिक मकसद को हासिल किया जा सकें। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

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5 बच्चों को मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार

2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार पांच बच्चों में बंटा। इसमें बंगाली सिनेमा के तीन नन्हें कलाकारों ने अपना परचम लहराया। बंगाली फिल्म ऑको की कोठिन में गणित की पहेली में उलझे तीन बाल कलाकारों रिद्धिमान बनर्जी, तपोमय देब और गीताश्री चक्रवर्ती को उनके स्वाभाविक और सरल तथा शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।