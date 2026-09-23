मंसूर अली खान पटौदी: पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं बेटी सोहा, इनाया ने नाना के नाम लिखी खास चिट्ठी

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विज्ञापन 22 सितंबर को दिवंगत दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की 15वीं पुण्यतिथि थी। ऐसे में अपने पिता को याद करते हुए अभिनेत्री सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक पोस्ट किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं। इनमे देखने को मिला कि सोहा की बेटी इनाया ने भी नाना के नाम एक खास चिट्ठी लिखी।

सोहा ने किया पिता को याद

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लगभग सात तस्वीरें शेयर की। एक फोटो में वह अपने पिता की तस्वीर के आगे बैठे नजर आईं, तो एक में इनाया ने नाना की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इनाया ने अपने नाना के लिए एक प्यारा सा खत भी लिखा।



खत में लिखा था, 'डियर सरकार अब्बा, उम्मीद है कि स्वर्ग में आपकी डेथ एनिवर्सरी अच्छी हो। उम्मीद है कि मैं किसी दिन आपकी आत्मा को असल जिंदगी में देख सकूं। मुझे खुशी है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं और मैं आपकी बेटियों (सोहा) के साथ-साथ आपकी क्रिकेट स्किल्स की भी तारीफ करना चाहती हूं -इनाया।'

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