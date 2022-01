Republic Day 2022: अमिताभ बच्चन, कंगना रणौत समेत इन सितारों ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

महेश बाबू ने भी किया विश

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने भी अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, "स्वतंत्रता के 75 साल, देश के महान शहीदों ने इसके लिए त्याग-बलिदान किया और देश के लिए लड़े। हैप्पी रिपब्लिक डे इंडिया।"

Celebrating 75 years of Independence, brave martyrs who fought for it🙏🏻

Happy Republic Day India 🇮🇳

Peace and prosperity always!!! Jai Hind